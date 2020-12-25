В Україні плюс 11 035 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 25 грудня 2020, 08:33

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

За даними очільника МОЗ Максима Степанова, 24 грудня в Україні виявили 11 035 нових хворих на COVID-19. З них 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі. За минулу добу найбільша кількість нових хворих була зафіксована у Києві – 1038 осіб.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 739 осіб; летальних випадків – 186; одужало – 15 337 осіб; здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001)», - йдеться у повідомленні.

11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 24 декабря 2020 г.

Нагадаємо, за весь період спостереження в Україні захворіло 1 012 167 осіб, летальних випадків – 17 581.