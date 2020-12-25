В Україні плюс 11 035 нових хворих на COVID-19

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Свіжу статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
За даними очільника МОЗ Максима Степанова, 24 грудня в Україні виявили 11 035 нових хворих на COVID-19. З них 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі. За минулу добу найбільша кількість нових хворих була зафіксована у Києві – 1038 осіб.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 739 осіб; летальних випадків – 186; одужало – 15 337 осіб; здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001)», - йдеться у повідомленні.
11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 24 декабря 2020 г.
Нагадаємо, за весь період спостереження в Україні захворіло 1 012 167 осіб, летальних випадків – 17 581.
09:38: Говорити є про що і нема про що – Зеленський про телефонну розмову з Путіним
09:00: Україна може розраховувати на китайську вакцину від Covid-19
14:11: Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19
13:46: У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину
13:11: Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками
12:37: Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
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