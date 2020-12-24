Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 14:11

Комітет Ради прийняв відповідне рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, Комітет Ради дав добро виділенню 1,4 млрд гривень з бюджету-2020 на вакцину від Covid-19. Відповідне рішення було прийняте сьогодні. Про це розповів депутат партії Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

«Тільки що Бюджетний комітет ВР узгодив виділення 1,4 млрд грн з Держбюджету-2020 на закупівлю вакцини проти Covid-19», - зазначив він.

Раніше стало відомо, що у бюджеті на наступний рік закладено 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає цю суму занадто маленькою.