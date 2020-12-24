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Комітет Ради прийняв відповідне рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, Комітет Ради дав добро виділенню 1,4 млрд гривень з бюджету-2020 на вакцину від Covid-19. Відповідне рішення було прийняте сьогодні. Про це розповів депутат партії Петра Порошенка Олексій Гончаренко.
«Тільки що Бюджетний комітет ВР узгодив виділення 1,4 млрд грн з Держбюджету-2020 на закупівлю вакцини проти Covid-19», - зазначив він.
Раніше стало відомо, що у бюджеті на наступний рік закладено 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає цю суму занадто маленькою.
14:11: Стало відомо, скільки грошей платників податків України пустять на вакцину проти Covid-19
13:46: У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину
13:11: Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками
12:37: Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
11:27: Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку
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