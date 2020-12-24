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Американцю ввели вакцину від Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що у Нью-Йорку стало зле медпрацівнику, якому провели вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer. Вакцина викликала сильну алергічну реакцію у чоловіка. Його довелось госпіталізувати.
Наразі стан потерпілого оцінюють як стабільний.
«Людям, у яких в анамнезі є алергічні реакції на будь-який вид вакцини або будь-якої тип ін'єкції, слід поговорити зі своїми лікарями перед вакцинацією від Covid-19», - прокоментував міський комісар охорони здоров'я Дей Чокші.
Він також запевнив, що вакцина ефективна та безпечна.
13:46: У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину
13:11: Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками
12:37: Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
11:27: Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку
10:56: На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним
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14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
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