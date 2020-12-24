У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 13:46

Американцю ввели вакцину від Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що у Нью-Йорку стало зле медпрацівнику, якому провели вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer. Вакцина викликала сильну алергічну реакцію у чоловіка. Його довелось госпіталізувати.

Наразі стан потерпілого оцінюють як стабільний.

«Людям, у яких в анамнезі є алергічні реакції на будь-який вид вакцини або будь-якої тип ін'єкції, слід поговорити зі своїми лікарями перед вакцинацією від Covid-19», - прокоментував міський комісар охорони здоров'я Дей Чокші.

Він також запевнив, що вакцина ефективна та безпечна.