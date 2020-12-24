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Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 13:11
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Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками

Попередньому меру вистачало чотирьох помічників. Однак звиклий до грошей рівненський пастор отримав своє. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що новоспечений мер Рівного Олександр Третяк, який є протеже Петра Порошенка, матиме одразу п’ятьох помічників. За словами 35-річного Третяка, який одразу сівши в мерське крісло підняв собі зарплату та удостоївся премії, причина такого ходу подій – пандемія.

У попереднього мера Рівного Володимира Хомка було 4 помічника. Деякі депутати міськради нагадали про це молодому і недосвідченому меру й підкреслили, що невиправдані фінансові витрати.

Тим не менше, більшість міських депутатів підтримали ідею надати Третяку команду підтримки у вигляді Володимира Дяка, Олега Піщанського, Марини Кузьмічової, Юрія Поліщука, Ігоря Кречкевича.

 

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