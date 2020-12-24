Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 13:11

Попередньому меру вистачало чотирьох помічників. Однак звиклий до грошей рівненський пастор отримав своє.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що новоспечений мер Рівного Олександр Третяк, який є протеже Петра Порошенка, матиме одразу п’ятьох помічників. За словами 35-річного Третяка, який одразу сівши в мерське крісло підняв собі зарплату та удостоївся премії, причина такого ходу подій – пандемія.

У попереднього мера Рівного Володимира Хомка було 4 помічника. Деякі депутати міськради нагадали про це молодому і недосвідченому меру й підкреслили, що невиправдані фінансові витрати.

Тим не менше, більшість міських депутатів підтримали ідею надати Третяку команду підтримки у вигляді Володимира Дяка, Олега Піщанського, Марини Кузьмічової, Юрія Поліщука, Ігоря Кречкевича.