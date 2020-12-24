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Попередньому меру вистачало чотирьох помічників. Однак звиклий до грошей рівненський пастор отримав своє.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що новоспечений мер Рівного Олександр Третяк, який є протеже Петра Порошенка, матиме одразу п’ятьох помічників. За словами 35-річного Третяка, який одразу сівши в мерське крісло підняв собі зарплату та удостоївся премії, причина такого ходу подій – пандемія.
У попереднього мера Рівного Володимира Хомка було 4 помічника. Деякі депутати міськради нагадали про це молодому і недосвідченому меру й підкреслили, що невиправдані фінансові витрати.
Тим не менше, більшість міських депутатів підтримали ідею надати Третяку команду підтримки у вигляді Володимира Дяка, Олега Піщанського, Марини Кузьмічової, Юрія Поліщука, Ігоря Кречкевича.
13:46: У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину
13:11: Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками
12:37: Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
11:27: Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку
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14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
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