Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 12:37

Ціна залежатиме від виду та ваги транспорту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що Кабмін встановив ціни за проїзд по платних дорогах. Ціни коливатимуться в залежності від типу транспортного засобу. Так, такі транспорті засоби як мотоцикли, легкові автомобілі, мікроавтобуси та вантажівки загальною масою до 3,5 тонн за відрізок в кілометр платитимуть 0,023 євро.

Вантажівки масою від 3,5 до 12 тонн, а також автобуси на 10-29 місць матимуть ставку 0,045 євро за кілометр. Вантажівки масою понад 12 тонн та автобуси, які вміщають понад 29 пасажирів, матимуть ставку 0,133 євро за кілометр.

Відомо, що в Україні поки немає платних доріг, а першою такою стане дорога Львів - Краковець у Львівській області, будівництво якої ще триває. Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що на ринок українських автодоріг також планують залучити іноземних інвесторів.