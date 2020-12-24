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Ціна залежатиме від виду та ваги транспорту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що Кабмін встановив ціни за проїзд по платних дорогах. Ціни коливатимуться в залежності від типу транспортного засобу. Так, такі транспорті засоби як мотоцикли, легкові автомобілі, мікроавтобуси та вантажівки загальною масою до 3,5 тонн за відрізок в кілометр платитимуть 0,023 євро.
Вантажівки масою від 3,5 до 12 тонн, а також автобуси на 10-29 місць матимуть ставку 0,045 євро за кілометр. Вантажівки масою понад 12 тонн та автобуси, які вміщають понад 29 пасажирів, матимуть ставку 0,133 євро за кілометр.
Відомо, що в Україні поки немає платних доріг, а першою такою стане дорога Львів - Краковець у Львівській області, будівництво якої ще триває. Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що на ринок українських автодоріг також планують залучити іноземних інвесторів.
13:46: У США після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину
13:11: Порошенківський мер Рівного після підняття зарплати обзавівся п’ятьма помічниками
12:37: Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
11:27: Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку
10:56: На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним
10:19: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
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