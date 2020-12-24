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Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 12:37
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Озвучена вартість пересування авто платними дорогами України

Ціна залежатиме від виду та ваги транспорту.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що Кабмін встановив ціни за проїзд по платних дорогах. Ціни коливатимуться в залежності від типу транспортного засобу. Так, такі транспорті засоби як мотоцикли, легкові автомобілі, мікроавтобуси та вантажівки загальною масою до 3,5 тонн за відрізок в кілометр платитимуть 0,023 євро.

Вантажівки масою від 3,5 до 12 тонн, а також автобуси на 10-29 місць матимуть ставку 0,045 євро за кілометр. Вантажівки масою понад 12 тонн та автобуси, які вміщають понад 29 пасажирів, матимуть ставку 0,133 євро за кілометр.

Відомо, що в Україні поки немає платних доріг, а першою такою стане дорога Львів - Краковець у Львівській області, будівництво якої ще триває. Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що на ринок українських автодоріг також планують залучити іноземних інвесторів.

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