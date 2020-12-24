Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 12:00

Міністр МОЗ Максим Степанов запевнив, що вакцинація буде добровільною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що вакцинація проти COVID-19 буде добровільною для громадян України.

«Хочу наголосити, що вакцинація проти коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян… Держава повинна запропонувати можливість вакцинації. Це і буде зроблено. А люди вже вирішують, будуть вони щеплюватися чи ні. Але МОЗ максимально радитиме пройти цю вакцинацію безпечною вакциною», - наголосив Степанов.

Міністр додав, що у наступні два роки планується охопити вакциною не менше половини українського населення. Стапанов також нагадав, що такої масштабної кампанії з вакцинації Україна ще не проводила.

Він також запевнив, що масова вакцинація – це єдиний спосіб запобігти поширенню коронавірусу.