Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 11:27

Відповідне рішення було прийняте Кабміном.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що Кабмін дав зелене світло роботі ресторанів та кафе в новорічну ніч. Так, заклади працюватимуть з 31 грудня до 7 ранку 1 січня.

Про це йдеться в Постанові Уряду №1301 від 23 грудня. Раніше у постанові було зазначено, що кафе та ресторани мають припинити роботу 01:00 1 січня.