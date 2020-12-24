Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19 12:00
Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку 11:27
На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним 10:56
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:19
Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19 14:54
Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні 14:36
Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський 11:01
Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19 10:23
На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"... 10:19
В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус 14:00
«Селфі» наштовхують на думку, що їх автор невдаха – вчені 13:10
Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж 11:31
З 2021 року українські військові отримуватимуть більші виплати 10:47
З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію 10:09
Уже в 2021 році жителі Кривого Рогу їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що у Кривому Розі збираються зробити громадський транспорт безкоштовним. З відповідною ініціативою виступила місцева влада. Зокрема, заплановано, що для жителів міста безкоштовний проїзд стане доступний з 1 травня наступного року.
Люди матимуть спеціальну транспортну картку. За словами мера міста Костянтина Павлова, проект поки ще має пройти усі регуляторні процедури.
Скільки буде виділено з бюджету на ініціативу - поки невідомо.
12:00: Українців не змушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19
11:27: Головне питання вирішене – У новорічну ніч кафе в Україні працюватимуть до ранку
10:56: На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним
10:19: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
14:36: Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.