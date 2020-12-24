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На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним

Аня Мартинюк 24 грудня 2020, 10:56
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На батьківщині Зеленського громадський транспорт стане безкоштовним

Уже в 2021 році жителі Кривого Рогу їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що у Кривому Розі збираються зробити громадський транспорт безкоштовним. З відповідною ініціативою виступила місцева влада. Зокрема, заплановано, що для жителів міста безкоштовний проїзд стане доступний з 1 травня наступного року.

Люди матимуть спеціальну транспортну картку. За словами мера міста Костянтина Павлова, проект поки ще має пройти усі регуляторні процедури.

Скільки буде виділено з бюджету на ініціативу - поки невідомо.

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