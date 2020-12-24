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В Україні спостерігається стабільність за усіма показниками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 11 490 осіб. З них 488 дітей та 445 медпрацівників. До слова, за добу проведено 66 358 тестів на коронавірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях», - відзначив міністр на своїй сторінці у соцмережі.
11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 23 декабря 2020 г.
Міністр також вкотре закликав українців дотримуватися протиепідеміологічних заходів.
10:19: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
14:36: Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні
11:01: Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський
10:23: Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19
10:19: На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"...
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