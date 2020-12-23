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Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 14:54
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Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на засіданні Кабміну. Він заявив, що з країн ЄС Польща може стати посередником України для отримання вакцин від смертоносного китайського вірусу.

За попередніми даними, українська сторона веде діалоги з рядом країн щодо отримання вакцини від коронавірусу. Глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчік зазначив, що Польща може поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу. Однак якщо цей надлишок буде. Наразі тривають відповідні переговори.

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