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Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на засіданні Кабміну. Він заявив, що з країн ЄС Польща може стати посередником України для отримання вакцин від смертоносного китайського вірусу.
За попередніми даними, українська сторона веде діалоги з рядом країн щодо отримання вакцини від коронавірусу. Глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчік зазначив, що Польща може поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу. Однак якщо цей надлишок буде. Наразі тривають відповідні переговори.
14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
14:36: Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні
11:01: Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський
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