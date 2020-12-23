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Сніг перетворюватиметься на мокрий сніг та дощ.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра, 24 грудня, в Україні очікується потепління, а з ним налипання снігу, ожеледь, ожеледиця. Сніг можливий в тих регіонах, де стовпчики термометрів покажуть «мінуси». Це Харківщина.
«Проте вже 25-го грудня і в східній частині слід чекати на ускладнення погоди - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь», - уточнила вона.
24 грудня опади у вигляді дощу пройдуть на Заході, Півночі, Півдні України, а також у західних районах центральної частини. У східних областях денна температура повітря сягне -1-4 градуси, на півдні +4+8 градусів, на заході +5+10 градусів. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та на Запоріжжі -2 +2 градуси. На решті території +1+6 градусів.
14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
14:36: Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні
11:01: Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський
10:23: Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19
10:19: На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"...
14:00: В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
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