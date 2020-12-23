Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 14:36

Сніг перетворюватиметься на мокрий сніг та дощ.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра, 24 грудня, в Україні очікується потепління, а з ним налипання снігу, ожеледь, ожеледиця. Сніг можливий в тих регіонах, де стовпчики термометрів покажуть «мінуси». Це Харківщина.

«Проте вже 25-го грудня і в східній частині слід чекати на ускладнення погоди - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь», - уточнила вона.

24 грудня опади у вигляді дощу пройдуть на Заході, Півночі, Півдні України, а також у західних районах центральної частини. У східних областях денна температура повітря сягне -1-4 градуси, на півдні +4+8 градусів, на заході +5+10 градусів. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та на Запоріжжі -2 +2 градуси. На решті території +1+6 градусів.