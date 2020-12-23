Порошенку не довіряють 74% українців

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Лідер ПЄС став абсолютним аутсайдером рейтингу балансу довіри і недовіри.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, з’явився рейтинг довіри українців до політиків. Його представили на сайті соцгрупи «Рейтинг». Так, на п'ядестал забрався колишній президент країни Петро Порошенко. Йому не довіряють 74%, а довіряють - 23%.
Близько до аутсайдера колишній прем'єр Володимир Гройсман, якому довіряють 29%, не довіряють - 61% опитаних, а також Віктор Медведчук, якому довіряють 19%, не довіряють 66%.
Меру Києва Віталію Кличку довіряють 30%, не довіряють 58%. Чинному лідеру країни довіряють 41% опитаних, а не довіряють 56%.
14:54: Польща може стати посередником для отримання Україною вакцини від Covid-19
14:36: Синоптик попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні
11:01: Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський
10:23: Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19
10:19: На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"...
14:00: В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
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