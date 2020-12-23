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Порошенку не довіряють 74% українців

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 13:59
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Порошенку не довіряють 74% українців

Лідер ПЄС став абсолютним аутсайдером рейтингу балансу довіри і недовіри.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, з’явився рейтинг довіри українців до політиків. Його представили на сайті соцгрупи «Рейтинг». Так, на п'ядестал забрався колишній президент країни Петро Порошенко. Йому не довіряють 74%, а довіряють - 23%.

Близько до аутсайдера колишній прем'єр Володимир Гройсман, якому довіряють 29%, не довіряють - 61% опитаних, а також Віктор Медведчук, якому довіряють 19%, не довіряють 66%.

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 30%, не довіряють 58%. Чинному лідеру країни довіряють 41% опитаних, а не довіряють 56%.

 

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