Apple відмовилась купувати Tesla

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 11:27

Ілон Маск розповів цікаву історію про те, як він намагався «втюхати» теслу для Apple.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що технічний гігант Apple працює над самокерованим автомобілем Project Titan, який може вийти на ринок вже в 2024 році. Згідно з ексклюзивною інформацією Reuters, компанія, яка працює над автівкою уже шість років, робить акцент на акумуляторі.

Тим часом генеральний директор Tesla Ілон Маск на тлі цієї інформації вирішив розповісти цікаву історію, яка трапилась між двома компаніями. За його словами, він колись намагався зацікавити Apple придбати Tesla.

«Під час найтемніших днів програми Model 3 я звернувся до Тіма Кука, щоб обговорити можливість придбання компанією Apple Tesla (за 1/10 нашої поточної вартості)», - зазначив Маск.

Однак гендиректор Apple просто відмовився зустрітися з Ілоном Маском.