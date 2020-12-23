Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Вперше в історії на Уолл-стріт торгуватимуть ф’ючерсами на воду
  • Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
  • Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих

Apple відмовилась купувати Tesla

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 11:27
Версія для друку
Apple відмовилась купувати Tesla

Ілон Маск розповів цікаву історію про те, як він намагався «втюхати» теслу для Apple.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що технічний гігант Apple працює над самокерованим автомобілем Project Titan, який може вийти на ринок вже в 2024 році. Згідно з ексклюзивною інформацією Reuters, компанія, яка працює над автівкою уже шість років, робить акцент на акумуляторі.

Тим часом генеральний директор Tesla Ілон Маск на тлі цієї інформації вирішив розповісти цікаву історію, яка трапилась між двома компаніями. За його словами, він колись намагався зацікавити Apple придбати Tesla.

«Під час найтемніших днів програми Model 3 я звернувся до Тіма Кука, щоб обговорити можливість придбання компанією Apple Tesla (за 1/10 нашої поточної вартості)», - зазначив Маск.

Однак гендиректор Apple просто відмовився зустрітися з Ілоном Маском. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції