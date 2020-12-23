Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 11:01

Перших осіб країни і військових на похоронах не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, у Харкові проходить церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом. Попрощатись з останнім прибули мер Києва Віталій Кличко, колишній депутат Євген Мураєв, колишній мер Харкова Михайло Добкін та нардеп Вадим Новинський. Також був помічений друг Кернеса Павло Фукс, бізнесмен з Дніпра Геннадій Корбан.

Церемонія прощання проходить в будівлі Харківського академічного театру опери і балету. На вході у будівлю повісили портрет Кернеса, який супроводжувався його цитатою «Любити Харків. Працювати для людей».

За даними журналістів, на церемонію прощання прибули понад півтисячі людей. Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер 17 грудня. У нього був коронавірус.