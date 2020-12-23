Попрощатись з Кернесом прибули Кличко, Мураєв, Добкін і Новинський

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, у Харкові проходить церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом. Попрощатись з останнім прибули мер Києва Віталій Кличко, колишній депутат Євген Мураєв, колишній мер Харкова Михайло Добкін та нардеп Вадим Новинський. Також був помічений друг Кернеса Павло Фукс, бізнесмен з Дніпра Геннадій Корбан.
Церемонія прощання проходить в будівлі Харківського академічного театру опери і балету. На вході у будівлю повісили портрет Кернеса, який супроводжувався його цитатою «Любити Харків. Працювати для людей».
За даними журналістів, на церемонію прощання прибули понад півтисячі людей. Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер 17 грудня. У нього був коронавірус.
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