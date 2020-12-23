На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"...

zmxn 23 грудня 2020, 10:19

Летом 2015 года, превозмогая ненависть к российским оккупантам, я принял решение возможно в последний раз в своей жизни посетить Крым. И попрощаться с близкими мне людьми. И еще раз пройти по тем любимым местам изнасилованной год назад Украины, которые навечно стали мне милыми сердцу, родными. И которую отныне топтал вонючий сапог русского солдата. Ибо было понятно, что возврат Крыма будет долгим и мучительным. И доживу ли я до того дня, когда над Совмином Крыма вновь взовьется жовто-блакитный флаг, было известно одному только Богу...

... Я не узнавал Крым. Казалось, что я просто уснул и вижу какой-то страшный сон, который, увы, не кончается. На улицах - десятки патрулей из ряженных "кизяков": беззубых, полупьяных, в лоснящейся от грязи униформе. Развешенные повсеместно огромные портреты Сталина. Практически на всех автомобилях - идиотские наклейки "На Берлин!" или "Можем повторить!". На шортах, майках и бейсболках - георгиевские ленточки. Через каждые 100 м - войсковые палатки с надписью "Сбор средств для защитников Донбасса". Это был не мирный Крым-2015. Это была военная Москва-1941. Я ездил по разным городам и поселкам и просто общался с людьми. Я выслушивал их монологи о Путине, Порошенко, пенсиях, бандеровцах, о камнях с небес и о том, что спустя 2-3 года Крым превратится в российский Лас-Вегас... И до моего сознания не доходило, как все эти люди жили до 2014 года? Носили в карманах украинские паспорта? Вставали под гимн Украины? Праздновали День Независимости и День Конституции? Исполняли песни на украинском языке? Очень интересный диалог состоялся у меня с бывшим полковником украинской армии, присягнувшим РФ.... Он, патриот Украины, поведал мне о том, почему, после звонка в Киев, перешел на сторону РФ. А просто командование ВСУ заявило ему: "Принять офицеров-крымчан пока нет возможности. Вакансий для вас нет, жилья - тоже. Ждите!".

... Это было лето 2015-го... Через год ФСБ начнет массовую расправу над татарскими активистами... Через три года нацгвардейцы устроят кровавую бойню в Керченском политехническом колледже, расстреляв 24 студента.... Через четыре года в изнывающем от жажды российском "Лас-Вегасе" установят первые синие бочки с водой... Через пять лет Няш-Мяш Поклонская - ярая защитница "руськага мира" - в интервью признается, что в российском Крыму здравоохранение откатилось на 40 лет назад... ... Сутки я жил в пос. Малореченское. Остановился в небольшой частной гостинице. Хозяева - милые люди, "молодые" пенсионеры все сетовали, что посетителей стало втрое меньше. Он - водитель скорой помощи, она - учительница в местной школе. В центре огромного двора - непременный атрибут "Крымнаша" - потрепанный, выцветший за год российский триколор на высоком флагштоке. Разговорился с хозяевами - оба коренные, оба из Малореченского. Потом хозяин снял майку, чтобы следовать в душ и я заметил на его плече татуировку - "Донецк". Это было весьма неожиданно и я спросил, мол, а почему "Донецк"? Почему не "Крым"? Широко улыбаясь, он начал свой рассказ:

- Так это в честь родителей! Они у меня донецкие... Отец в райкоме комсомола работал... Когда татар из Крыма "поперли" - отцу предложили ехать сюда. И еще предупредили, что брать с собой ничего не надо: дома полны и мебели, и посуды. Ну, батя маму под мышку - и вперед... Приехали они в Малореченское - а тут дома на выбор - выбирай любой! Представляете, мы некоторой утварью тех татар до сих пор пользуемся! - он рассказывал об этом совершенно обыденно, широко улыбаясь и размахивая руками, а я с трудом подавлял в себе рвотный рефлекс. Это я к тому, что генетика отсутствует не только у жителей Юго-Востока Украины...

P.S. Почему я сегодня вернул вас в 2015 год? Да по той простой причине, что безмерно занятый турнирами по пинг-понгу и разработкой сценариев для "видосиков", президент Зеленский совершенно не вспоминает нынче о Крыме. Но я обращаюсь к читателям: помните и детям своим закажите, и внукам: "Крым - это Украина!". И он непременно вернется к родным берегам...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"