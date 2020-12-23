Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 23 грудня 2020, 10:23

На жаль, серед нових хворих понад півтисячі дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 10 136 осіб, з них 537 дітей та 422 медпрацівників. Разом з тим одужати вдалось 15 372 пацієнтам.

«Здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381)», - додав міністр.

10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 22 декабря 2020 г.

Варто зазначити, що за весь період пандемії в Україні захворіло 989 642 людини, одужали - 615 660 осіб, померли 17 172 пацієнти, у яких був коронавірус.