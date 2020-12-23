Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19 10:23
На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"... 10:19
В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус 14:00
«Селфі» наштовхують на думку, що їх автор невдаха – вчені 13:10
Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж 11:31
З 2021 року українські військові отримуватимуть більші виплати 10:47
З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію 10:09
Вперше в історії на Уолл-стріт торгуватимуть ф’ючерсами на воду 09:02
Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ 14:03
Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст 13:20
Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією 11:21
Співпраця з МВФ принесе користь українському народу – Зеленський 10:15
На жаль, серед нових хворих понад півтисячі дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 10 136 осіб, з них 537 дітей та 422 медпрацівників. Разом з тим одужати вдалось 15 372 пацієнтам.
«Здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381)», - додав міністр.
10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 22 декабря 2020 г.
Варто зазначити, що за весь період пандемії в Україні захворіло 989 642 людини, одужали - 615 660 осіб, померли 17 172 пацієнти, у яких був коронавірус.
10:23: Стабільність в Україні – Плюс 10 136 нових хворих на COVID-19
10:19: На плече крымчанина я вдруг заметил татуировку "Донецк"...
14:00: В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
13:10: «Селфі» наштовхують на думку, що їх автор невдаха – вчені
11:31: Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.