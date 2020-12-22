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Смертоносний китайський вірус виявили у 36 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, на чилійській дослідницькій базі коронавірус виявили у 36 людей. Людей евакуювали до Пунта-Аренас в Чилі, де, вони будуть на самоізоляції. Це перші випадки захворювання на коронавірус в Антарктиді.
Варто зазначити, що серед інфікованих 26 членів чилійської армії та 10 працівників технічного обслуговування.
У спробі запобігти поширенню Covid-19, всі великі дослідницькі проекти в Антарктиді були зупинені.
14:00: В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
13:10: «Селфі» наштовхують на думку, що їх автор невдаха – вчені
11:31: Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж
10:47: З 2021 року українські військові отримуватимуть більші виплати
10:09: З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію
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