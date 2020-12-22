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В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 14:00
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В Антарктиді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Смертоносний китайський вірус виявили у 36 людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, на чилійській дослідницькій базі коронавірус виявили у 36 людей. Людей евакуювали до Пунта-Аренас в Чилі, де, вони будуть на самоізоляції. Це перші випадки захворювання на коронавірус в Антарктиді.

Варто зазначити, що серед інфікованих 26 членів чилійської армії та 10 працівників технічного обслуговування.  

У спробі запобігти поширенню Covid-19, всі великі дослідницькі проекти в Антарктиді були зупинені.

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