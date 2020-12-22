У 2021 році для українців здорожчає свинина

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 13:38

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

В Асоціації тваринників України повідомили, що у 2021 році українці будуть платити більше за свинину. Експерт зі свинарства Ольга Махно пояснила, з чим це може бути пов’язано. За її словами, вина всьому неврожай.

«Уже зросла ціна на зернову групу, сою і соняшник - на 20-40%. Вони є основними компонентами в годівлі свиней. Як відомо, в структурі собівартості виробництва м'яса корми займають близько 70-80%. Через це за прогнозами і зросте собівартість виробництва свинини», - пояснила вона.

Так, на ціну впливає собівартість вирощування тварин при низьких закупівельних тарифах. Собівартість вирощення цих тварин становить 36 грн/кг, а м’ясокомбінати приймають свинину за ціною 37-39 грн/кг.