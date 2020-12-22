«Селфі» наштовхують на думку, що їх автор невдаха – вчені

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Американські вчені дізнались, що «селфі» здатні викликати негативні емоції. Зокрема, про їх авторів складається негативне враження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що американські дослідники представили результати нового дослідження. Як виявилось, коли людина робить «селфі», вона виглядає як «одинока невдаха». Перш ніж дійти до такого висновку, вчені попросили 119 студентів проаналізувати «селфі» 30 людей.
Так, людей, які публікували багато «селфі» в Інстаграм, назвали самотніми. За словами Кріса Баррі, професора психології з Університету штату Вашингтон, було неважливо, що людина робить на фотографіях в Instagram.
«Навіть коли два акаунти мали подібний вміст, наприклад, зображення досягнень або подорожей, почуття до людини, яка розміщувала селфі, були негативними, а почуття до людини, яка хтось сфотографував, були позитивними», - йдеться у прес-релізі.
За словами дослідника, найбільш негативні емоції викликають «спортивні селфі», які, для прикладу, були зроблені в тренажерному залі.
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