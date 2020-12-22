Новий вид коронавірусу – В Україні змінять ПЛР-тести

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 12:39

Відповідну заяву зробив Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, у зв’язку з появу у Великій Британії нового вірусу-мутанта, в Україні змінять ПЛР-тести на Covid-19.

Зміни у тестуванні можна очікувати в кінці грудня 2020 року.

«В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів ... для того щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового мутованого вірусу», - пояснив Ляшко.

Як повідомлялось раніше, новий вид коронавірусу виявили у Великій Британії, Нідерландах, Південній Африці, Данії, Австралії.