Новий вид коронавірусу – В Україні змінять ПЛР-тести

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Відповідну заяву зробив Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, у зв’язку з появу у Великій Британії нового вірусу-мутанта, в Україні змінять ПЛР-тести на Covid-19.
Зміни у тестуванні можна очікувати в кінці грудня 2020 року.
«В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів ... для того щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового мутованого вірусу», - пояснив Ляшко.
Як повідомлялось раніше, новий вид коронавірусу виявили у Великій Британії, Нідерландах, Південній Африці, Данії, Австралії.
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