В Україну йдуть сніги – синоптик

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 12:06

Наталія Діденко розповіла, де очікувати на опади.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну йде сніг. Залежно від температури повітря українці в різних регіонах також побачать мокрий сніг чи дощ.

«Опади найбільш ймовірні у західних, північних областях, частині Півдня та Центру України. До східної нашої частини, а також до Дніпропетровщини, Полтавщини, Запоріжжя та Криму, фронти не дійдуть, там ще повпливає східний антициклон, без істотних опадів», - зазначила вона.

Стовпчики термометрів покажуть на заході +3+7 градусів, у східних областях -1-4 градуси. У більшості областей країни -2+2 градусів.

«У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Самі розумієте, що знову може бути на дорогах і тротуарах. Тому завтра - особливе взуття та особлива обережність», - наголосила Діденко.

Денна температура повітря у Києві становитиме плюс нуль градусів.