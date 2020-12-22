В Україну йдуть сніги – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, де очікувати на опади.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну йде сніг. Залежно від температури повітря українці в різних регіонах також побачать мокрий сніг чи дощ.
«Опади найбільш ймовірні у західних, північних областях, частині Півдня та Центру України. До східної нашої частини, а також до Дніпропетровщини, Полтавщини, Запоріжжя та Криму, фронти не дійдуть, там ще повпливає східний антициклон, без істотних опадів», - зазначила вона.
Стовпчики термометрів покажуть на заході +3+7 градусів, у східних областях -1-4 градуси. У більшості областей країни -2+2 градусів.
«У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Самі розумієте, що знову може бути на дорогах і тротуарах. Тому завтра - особливе взуття та особлива обережність», - наголосила Діденко.
Денна температура повітря у Києві становитиме плюс нуль градусів.
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