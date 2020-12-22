Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 11:31

Знаменитість поділилась думками щодо своїх весільних планів з Алексом Родрігесом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, іноземні ЗМІ повідомили, що музична зірка Дженніфер Лопес зробила відверте зізнання. 51-річна знаменитість виступила в ефірі шоу Енді Коен, де заявила, що після скасування весілля, яке мало відбутися з її коханим Алексом Родрігесом у червні, вона взагалі задумалась над тим, чи варто узаконювати відносини.

Зокрема, ведучий порівняв відносини знаменитості з історією Курта Рассела та Голді Хоун, які зустрічаються з 1983 року й за цей час ні разу не одружувалися.

«О так, ми вже точно про це говорили. Я маю на увазі в нашому віці, ми обоє були одружені раніше, це як, ми одружуємось? Ні? Що це означає для нас? І це просто зводиться до особистого, наприклад, що ти хочеш робити?» - відповіла Лопес.

Вона додала, що поспішати ніколи не треба і їй дуже сумно, що її весілля було заплановане на червень, а весною з’явилися думка, що свята може не відбутися. Нагадаємо, у березні в світі спалахнула пандемія.