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Знаменитість поділилась думками щодо своїх весільних планів з Алексом Родрігесом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, іноземні ЗМІ повідомили, що музична зірка Дженніфер Лопес зробила відверте зізнання. 51-річна знаменитість виступила в ефірі шоу Енді Коен, де заявила, що після скасування весілля, яке мало відбутися з її коханим Алексом Родрігесом у червні, вона взагалі задумалась над тим, чи варто узаконювати відносини.
Зокрема, ведучий порівняв відносини знаменитості з історією Курта Рассела та Голді Хоун, які зустрічаються з 1983 року й за цей час ні разу не одружувалися.
«О так, ми вже точно про це говорили. Я маю на увазі в нашому віці, ми обоє були одружені раніше, це як, ми одружуємось? Ні? Що це означає для нас? І це просто зводиться до особистого, наприклад, що ти хочеш робити?» - відповіла Лопес.
Вона додала, що поспішати ніколи не треба і їй дуже сумно, що її весілля було заплановане на червень, а весною з’явилися думка, що свята може не відбутися. Нагадаємо, у березні в світі спалахнула пандемія.
11:31: Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж
10:47: З 2021 року українські військові отримуватимуть більші виплати
10:09: З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію
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