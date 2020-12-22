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Стало відомо, хто та яку надбавку отримає.
Новину передає «Преса України».
З 2021 року в Україні збільшується прожитковий мінімум. В результаті також збільшиться розмір одноразової виплати військовослужбовцям. Мова йде про тих військовослужбовців, які уклали контракт з державою.
З 1 січня 2021 року одноразовий бонус військовослужбовцям після укладення першого контракту становитиме 18 160 грн особам рядового складу, 20 430 грн особам сержантського і старшинського складу, 22 700 грн - особам офіцерського складу.
Варто зазначити, що на одноразову допомогу не можуть розраховувати особи, звільнені з військової служби за контрактом й повторно прийнятим на військову службу.
11:31: Після скасування весілля Дженніфер Лопес подумує взагалі не виходити заміж
10:47: З 2021 року українські військові отримуватимуть більші виплати
10:09: З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію
09:02: Вперше в історії на Уолл-стріт торгуватимуть ф’ючерсами на воду
14:03: Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ
13:20: Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст
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