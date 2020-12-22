З 2021 року українські військові отримуватимуть більші виплати

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 10:47

Стало відомо, хто та яку надбавку отримає.

Новину передає «Преса України».

З 2021 року в Україні збільшується прожитковий мінімум. В результаті також збільшиться розмір одноразової виплати військовослужбовцям. Мова йде про тих військовослужбовців, які уклали контракт з державою.

З 1 січня 2021 року одноразовий бонус військовослужбовцям після укладення першого контракту становитиме 18 160 грн особам рядового складу, 20 430 грн особам сержантського і старшинського складу, 22 700 грн - особам офіцерського складу.

Варто зазначити, що на одноразову допомогу не можуть розраховувати особи, звільнені з військової служби за контрактом й повторно прийнятим на військову службу.