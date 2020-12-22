З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 10:09

Мова йде про пенсіонерів старше 65 років.

Новину передає «Преса України».

Голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що з 2021 року пенсіонери старше 65 років отримуватимуть більшу пенсію. А саме на 400 гривень. За її словами, підвищення пенсії пов’язане зі збільшенням розміру мінімальної зарплати.

«У зв'язку з тим, що підвищується мінімальна зарплата підвищується ще один важливий соціальний стандарт - це мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, кому виповнилося 65 років у кого є повний стаж - вона підвищується на 400 гривень ... Ми всі законні, базові, соціальні стандарти виконуємо і люди будуть отримувати вже в січні це підвищення», - уточнила Лазебна.

Нагадаємо, у 2021 році продовжиться програма додаткових виплат пенсіонерам старше 80 років. Вони отримуватимуть додаткові 500 гривень.