В «єМалятко» зареєстрували 30 959 народжень дітей

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 09:40

У Мінюсті нагадали, як розлучені жінки можуть зареєструвати народження дитини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, у прес-службі Міністерство юстиції України повідомили, що за 10 місяців поточного року завдяки послугам «єМалятко» було зареєстровано 30 959 народжень дітей. Також було надано 95 529 інших послуг, пов'язаних із народженням малюка.

«Треба зазначити, що замовити комплексну послугу «єМалятко» можуть не тільки батьки, які перебувають у шлюбі, а й мами, які самостійно виховують дитину», - йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно зареєструватися на порталі «Дія» та вказати необхідні дані, зокрема про те, що жінка не перебуває у шлюбі і батько не визнає дитину. Заявниці необхідно також ввести дані про умовного батька дитини.

У випадку, якщо жінка розлучилася менш ніж 10 місяців тому, заяву як одинока мама доведеться подавати особисто у відділі ДРАЦС.