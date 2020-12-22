В «єМалятко» зареєстрували 30 959 народжень дітей

З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію 10:09
Вперше в історії на Уолл-стріт торгуватимуть ф’ючерсами на воду 09:02
Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ 14:03
Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст 13:20
Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією 11:21
Співпраця з МВФ принесе користь українському народу – Зеленський 10:15
США стали першою країною, де вакцину «Модерна» схвалили для екстреного використання 12:42
У Мінюсті нагадали, як розлучені жінки можуть зареєструвати народження дитини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, у прес-службі Міністерство юстиції України повідомили, що за 10 місяців поточного року завдяки послугам «єМалятко» було зареєстровано 30 959 народжень дітей. Також було надано 95 529 інших послуг, пов'язаних із народженням малюка.
«Треба зазначити, що замовити комплексну послугу «єМалятко» можуть не тільки батьки, які перебувають у шлюбі, а й мами, які самостійно виховують дитину», - йдеться в повідомленні.
Для цього необхідно зареєструватися на порталі «Дія» та вказати необхідні дані, зокрема про те, що жінка не перебуває у шлюбі і батько не визнає дитину. Заявниці необхідно також ввести дані про умовного батька дитини.
У випадку, якщо жінка розлучилася менш ніж 10 місяців тому, заяву як одинока мама доведеться подавати особисто у відділі ДРАЦС.
10:09: З 2021 року частина українців отримуватиме більшу на 400 гривень пенсію
09:02: Вперше в історії на Уолл-стріт торгуватимуть ф’ючерсами на воду
14:03: Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ
13:20: Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст
11:21: Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.