Вперше в історії на Уолл-стріт торгуватимуть ф’ючерсами на воду

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 09:02

Ф'ючерси на воду будуть більше цікаві фермерам, ніж інвесторам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що чикагська торгова біржа CME Group має намір на цьому тижні укласти ф'ючерсні контракти, прив'язані до спотової ціни на воду. Такого ще не робив ніхто. Ф'ючерси на воду збираються приєднатися до золота, нафти та інших товарів, які торгуються на Уолл-стріт.

Контракти дозволять інвесторам і фермерам робити ставку на майбутню ціну води. Відомо, що контракти будуть фінансово врегульовані. Це означає, що покупцям, які утримаються до закінчення терміну дії контракту, не доведеться платити за доставку мільйонів галонів води, як це було б для інших товарних ф'ючерсів, таких як нафта та зерно.

За словами експертів, вода - одна з головних інвестиційних ідей, оскільки попит на природний ресурс, що підтримує життя, продовжує зростати, а пропозиція падає внаслідок зростання населення та зміни клімату.