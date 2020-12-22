В Україні плюс 8513 нових хворих на коронавірус

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Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих 08:47
Поки добова кількість хворих на коронавірус коливаєтсья, кількість щоденних летальних випадків залишається стабільною.
Новину передає «Преса України».
Максим Степанов повідомив про збільшення кількості хворих на коронавірус на 8 513 осіб. Сьогодні, 22 грудня, очільник МОЗ написав про це у соцмережі Фейсбук. Також відомо, що за минулу добу померли 232 пацієнти з коронавірусом.
«Здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355)», - уточнив міністр.
Найбільше нових хворих виявили у Києві - 1 159 осіб. Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 102 282 випадки;
Вінницька область – 21 145 випадків;
Волинська область – 31 138 випадків;
Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
Донецька область – 32 760 випадків;
Житомирська область – 36 810 випадків;
Закарпатська область – 27 303 випадки;
Запорізька область – 48 454 випадки;
Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
Київська область – 54 022 випадки;
Кіровоградська область – 7 861 випадок;
Луганська область – 8 994 випадки;
Львівська область – 57 401 випадок;
Миколаївська область – 27 479 випадків;
Одеська область – 65 503 випадки;
Полтавська область – 32 506 випадків;
Рівненська область – 38 920 випадків;
Сумська область – 38 321 випадок;
Тернопільська область – 32 579 випадків;
Харківська область – 65 652 випадки;
Херсонська область – 15 973 випадки;
Хмельницька область – 36 840 випадків;
Черкаська область – 35 413 випадків;
Чернівецька область – 38 555 випадків;
Чернігівська область – 27 358 випадків.
8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 21 декабря 2020 г.
Також Степанов в черговий раз закликав українців дотримуватися протиепідеміологічних заходів.
14:03: Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ
13:20: Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст
11:21: Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
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