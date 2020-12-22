Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
  • Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих
  • Оксфордська антиковідна вакцина ефективніша у подвійній дозі – дослідження

В Україні плюс 8513 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 08:32
Версія для друку
В Україні плюс 8513 нових хворих на коронавірус

Поки добова кількість хворих на коронавірус коливаєтсья, кількість щоденних летальних випадків залишається стабільною.

Новину передає «Преса України».

Максим Степанов повідомив про збільшення кількості хворих на коронавірус на 8 513 осіб. Сьогодні, 22 грудня, очільник МОЗ написав про це у соцмережі Фейсбук. Також відомо, що за минулу добу померли 232 пацієнти з коронавірусом.

«Здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355)», - уточнив міністр.

Найбільше нових хворих виявили у Києві - 1 159 осіб. Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 102 282 випадки;

Вінницька область – 21 145 випадків;

Волинська область – 31 138 випадків;

Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

Донецька область – 32 760 випадків;

Житомирська область – 36 810 випадків;

Закарпатська область – 27 303 випадки;

Запорізька область – 48 454 випадки;

Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

Київська область – 54 022 випадки;

Кіровоградська область – 7 861 випадок;

Луганська область – 8 994 випадки;

Львівська область – 57 401 випадок;

Миколаївська область – 27 479 випадків;

Одеська область – 65 503 випадки;

Полтавська область – 32 506 випадків;

Рівненська область – 38 920 випадків;

Сумська область – 38 321 випадок;

Тернопільська область – 32 579 випадків;

Харківська область – 65 652 випадки;

Херсонська область – 15 973 випадки;

Хмельницька область – 36 840 випадків;

Черкаська область – 35 413 випадків;

Чернівецька область – 38 555 випадків;

Чернігівська область – 27 358 випадків.

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 21 декабря 2020 г.

Також Степанов в черговий раз закликав українців дотримуватися протиепідеміологічних заходів.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції