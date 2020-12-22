В Україні плюс 8513 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 22 грудня 2020, 08:32

Поки добова кількість хворих на коронавірус коливаєтсья, кількість щоденних летальних випадків залишається стабільною.

Новину передає «Преса України».

Максим Степанов повідомив про збільшення кількості хворих на коронавірус на 8 513 осіб. Сьогодні, 22 грудня, очільник МОЗ написав про це у соцмережі Фейсбук. Також відомо, що за минулу добу померли 232 пацієнти з коронавірусом.

«Здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355)», - уточнив міністр.

Найбільше нових хворих виявили у Києві - 1 159 осіб. Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 102 282 випадки;

Вінницька область – 21 145 випадків;

Волинська область – 31 138 випадків;

Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

Донецька область – 32 760 випадків;

Житомирська область – 36 810 випадків;

Закарпатська область – 27 303 випадки;

Запорізька область – 48 454 випадки;

Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

Київська область – 54 022 випадки;

Кіровоградська область – 7 861 випадок;

Луганська область – 8 994 випадки;

Львівська область – 57 401 випадок;

Миколаївська область – 27 479 випадків;

Одеська область – 65 503 випадки;

Полтавська область – 32 506 випадків;

Рівненська область – 38 920 випадків;

Сумська область – 38 321 випадок;

Тернопільська область – 32 579 випадків;

Харківська область – 65 652 випадки;

Херсонська область – 15 973 випадки;

Хмельницька область – 36 840 випадків;

Черкаська область – 35 413 випадків;

Чернівецька область – 38 555 випадків;

Чернігівська область – 27 358 випадків.

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 21 декабря 2020 г.

Також Степанов в черговий раз закликав українців дотримуватися протиепідеміологічних заходів.