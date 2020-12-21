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Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 14:03
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Степанов розповів про труднощі дозвону в контакт-центр МОЗ

Міністр закликав українців не здаватися. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що особисто тестував роботу контакт-центру МОЗ, який спеціалізується на питаннях щодо протидії коронавірусній хворобі.

За словами міністра, він декілька разів телефонував туди й не міг додзвонитися.

«Іноді, якщо завантажені лінії, ти чекаєш півтори-дві хвилини. Один раз не дочекався і поклав трубку. Але буквально через 15 хвилин мені передзвонили, що "ви зверталися в контакт-центр, дзвонили. Дзвонив я не зі свого номера телефону, а то зараз з'являться "експерти", які почнуть це коментувати», - додав очільник МОЗ.

Тому він закликав усіх українців у разі необхідності користуватися послугами контакт-центру. Степанов нагадав, що в контакт-центрі можна викликати мобільну бригаду чи отримати консультацію лікаря. Телефон контакт-центру 0800-60-20-19.

 

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