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Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 13:20
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Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст

Місцева влада Нововоронежа вирішила знести пам’ятник.

Новину передає «Преса України».

У місті Нововоронеж Воронезької області, РФ після скандалу вирішили знести пам’ятник Оленці. Як відомо, людей налякав зовнішній вигляд героїні, засновниці села Нова Оленовка. Так, пам’ятник простояв у місті всього три дні.

Заступник голови адміністрації міста Світлана Тулінова розповіла, що це не пам’ятник, а арт-об’єкт. За її словами, вартість такого об’єкту склала близько мільйона рублів, що еквівалентно близько 370 тисяч гривень. Подальша доля объекта невідома.

  

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