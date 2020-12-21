Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст

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Місцева влада Нововоронежа вирішила знести пам’ятник.
Новину передає «Преса України».
У місті Нововоронеж Воронезької області, РФ після скандалу вирішили знести пам’ятник Оленці. Як відомо, людей налякав зовнішній вигляд героїні, засновниці села Нова Оленовка. Так, пам’ятник простояв у місті всього три дні.
Заступник голови адміністрації міста Світлана Тулінова розповіла, що це не пам’ятник, а арт-об’єкт. За її словами, вартість такого об’єкту склала близько мільйона рублів, що еквівалентно близько 370 тисяч гривень. Подальша доля объекта невідома.
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