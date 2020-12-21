Пам’ятник Оленки налякав жителів одного з російських міст

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 13:20

Місцева влада Нововоронежа вирішила знести пам’ятник.

Новину передає «Преса України».

У місті Нововоронеж Воронезької області, РФ після скандалу вирішили знести пам’ятник Оленці. Як відомо, людей налякав зовнішній вигляд героїні, засновниці села Нова Оленовка. Так, пам’ятник простояв у місті всього три дні.

Заступник голови адміністрації міста Світлана Тулінова розповіла, що це не пам’ятник, а арт-об’єкт. За її словами, вартість такого об’єкту склала близько мільйона рублів, що еквівалентно близько 370 тисяч гривень. Подальша доля объекта невідома.