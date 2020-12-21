У Німеччині шприци виготовлятимуть цілодобово

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 13:02

Все, щоб задовольнити попит на тлі масової вакцинації від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що німецька компанія Almo вирішила цілодобово виробляти шприци на тлі пандемії коронавірусу. Так, у зв’язку з вакцинацією буде вироблятися більше шприців, які необхідні для введення вакцини.

Отто-Філіп Браун, співдиректор Almo, повідомив, що світові потреби можуть бути задоволені. Він уточнив, що на одній із фабрик, яка працює в режимі 24/7, кожні 13 секунд виготовляється 64 шприци. Шприци Almo поставляються всій Німеччині та ще понад 140 країнам світу.

Для довідки, щорічно німецька компанія випускає понад два мільярди шприців різних типів.