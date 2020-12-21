Как избавиться от масляного пятна на ковре

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Жирные пятна портят настроение и имеют неэстетичный вид. Их происхождение может быть различным: от продуктов питания, косметики, даже горюче-смазочных веществ. Однако, их объединяет одно — вывести отметины сложно, особенно с ковра и подобных покрытий. Чтобы отстирать жир с ковра, существуют различные бытовые и магазинные средства. Однако, компания по уборке, кроме клининга помещения, может быстро и эффективно очистить ковролин от любых загрязнений, включая жирные.
Масляные потеки бывают свежие, только поставленные, и застаревшие, когда уже прошло достаточно времени с их появления.
Желательно, разлитое на ковролин подсолнечное или другое масло убирать моментально. Так как, застарелое пятно вывести намного сложнее по времени и прилагаемым усилиям. Масляную лужу нужно быстро собрать бумажным полотенцем или салфетками, пока вещество не растеклось по поверхности и не проникло вглубь ворса. Для этого следует промакивать от краев отметины к центру.
Чтобы отмыть уже застывший жир, необходимо сначала очистить верхнюю часть загрязнения тупой стороной ножа или скребком. А после этого, приступать к следующим клининговым мероприятиям.
Есть несколько простых способов отмыть свежее масляное пятно:
Бензин, ацетон, скипидар, спирт и другие вещества могут сильно запахнуть во время смешения. Поэтому проводить работы следует в респираторе и с открытыми окнами.
Если пятна таки успели въесться в ковер и стали застарелыми, есть смысл попробовать такие методы:
Также, методами для очистки ковров от загрязнений являются пятновыводители и химические средства из магазина. Которые нужно использовать согласно инструкции.
Подсолнечное и любое другое растительное масло можно почистить тальком и зубным порошком. Смесь ингредиентов насыпают на жирное пятно. Спустя несколько часов, его сметают веником с ковра или пылесосят поверхность.
Обычная мякоть белого хлеба хорошо борется с жиром. Ее следует покатать на масляном участке, а потом место тщательно промыть теплой водой.
При нежелании заморачиваться подобным образом, особенно с веществами, которые могут резко запахнуть в процессе опытов, клининговые фирмы всегда готовы посодействовать.
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