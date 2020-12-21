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Как избавиться от масляного пятна на ковре

zmxn 21 грудня 2020, 11:10
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Как избавиться от масляного пятна на ковре

Жирные пятна портят настроение и имеют неэстетичный вид. Их происхождение может быть различным: от продуктов питания, косметики, даже горюче-смазочных веществ. Однако, их объединяет одно — вывести отметины сложно, особенно с ковра и подобных покрытий. Чтобы отстирать жир с ковра, существуют различные бытовые и магазинные средства. Однако, компания по уборке, кроме клининга помещения, может быстро и эффективно очистить ковролин от любых загрязнений, включая жирные.  

Особенности удаления жирных пятен с ковра

Масляные потеки бывают свежие, только поставленные, и застаревшие, когда уже прошло достаточно времени с их появления. 

Желательно, разлитое на ковролин подсолнечное или другое масло убирать моментально. Так как, застарелое пятно вывести намного сложнее по времени и прилагаемым усилиям. Масляную лужу нужно быстро собрать бумажным полотенцем или салфетками, пока вещество не растеклось по поверхности и не проникло вглубь ворса. Для этого следует промакивать от краев отметины к центру. 

Чтобы отмыть уже застывший жир, необходимо сначала очистить верхнюю часть загрязнения тупой стороной ножа или скребком. А после этого, приступать к следующим клининговым мероприятиям.

Как отстирать свежие пятна?

Есть несколько простых способов отмыть свежее масляное пятно:

  • обычная соль или картофельный крахмал, насыпанные на место, абсорбирует жир. Повторить процедуру нужно несколько раз;
  • пищевая сода, меловой порошок, тальк, кукурузная мука, оставленные на 6 часов полностью впитают маслянистое вещество;
  • промокательная бумага, сложенная в несколько слоев на отметине и проглаженная утюгом, может отстирать его. “Промокашку” нужно менять, пока след не исчезнет;
  • скипидар и ацетон, а потом бензин, также хорошо могут очистить ковер;
  • глицерин намазанный на засаленный участок и оставленный на время;
  • мякиш белой свежей булки кладется на ковролин, потом область обрабатывается моющим средством и оставляется до высыхания.

Бензин, ацетон, скипидар, спирт и другие вещества могут сильно запахнуть во время смешения. Поэтому проводить работы следует в респираторе и с открытыми окнами. 

Способы удаления застарелых пятен

Если пятна таки успели въесться в ковер и стали застарелыми, есть смысл попробовать такие методы:

  • обычный, нашатырный (1:1 с водой) или изопропиловый спирт нанести на потёк, протирать до его исчезновения;
  • средством для мытья посуды почистить размоченный след. Через 10-20 минут протереть уксусным раствором (1:1 с водой), потом смыть водой;
  • месиво из картофельной муки и крахмала намазывают на засаленную область. Через несколько часов ее смывают мочалкой, потом протирают коркой черного хлеба и бензином;
  • бензин и скипидар эффективны и при старых жирных следах. Тампоном, смоченным в веществах, протирают нужные участки. Далее промывают теплой водой с моющим;
  • крем или пена для бритья намазывается на область. Через 10 мин. смывается мокрой тряпкой. Процесс повторяется до ликвидации загрязнения.

Также, методами для очистки ковров от загрязнений являются пятновыводители и химические средства из магазина. Которые нужно использовать согласно инструкции. 

Как очистить ковер от пятен растительного масла?

Подсолнечное и любое другое растительное масло можно почистить тальком и зубным порошком. Смесь ингредиентов насыпают на жирное пятно. Спустя несколько часов, его сметают веником с ковра или пылесосят поверхность. 

Обычная мякоть белого хлеба хорошо борется с жиром. Ее следует покатать на масляном участке, а потом место тщательно промыть теплой водой. 

Плюсы обращения к профессионалам клининга

При нежелании заморачиваться подобным образом, особенно с веществами, которые могут резко запахнуть в процессе опытов, клининговые фирмы всегда готовы посодействовать. 

Их преимущества:

  1. Высокое качество работы, оперативность.
  2. Профессиональные средства для пятновыведения, эффективные и безопасные.
  3. Комфортное время уборки.
  4. Договор и гарантия.
  5. Попутная дезинфекция (по договоренности).

Специалисты Клининг сервиса “Ликвидатор” навсегда уберут любые пятна с вашего ковра и других поверхностей!  

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