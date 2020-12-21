Как избавиться от масляного пятна на ковре

zmxn 21 грудня 2020, 11:10

Жирные пятна портят настроение и имеют неэстетичный вид. Их происхождение может быть различным: от продуктов питания, косметики, даже горюче-смазочных веществ. Однако, их объединяет одно — вывести отметины сложно, особенно с ковра и подобных покрытий. Чтобы отстирать жир с ковра, существуют различные бытовые и магазинные средства. Однако, компания по уборке, кроме клининга помещения, может быстро и эффективно очистить ковролин от любых загрязнений, включая жирные.

Особенности удаления жирных пятен с ковра

Масляные потеки бывают свежие, только поставленные, и застаревшие, когда уже прошло достаточно времени с их появления.

Желательно, разлитое на ковролин подсолнечное или другое масло убирать моментально. Так как, застарелое пятно вывести намного сложнее по времени и прилагаемым усилиям. Масляную лужу нужно быстро собрать бумажным полотенцем или салфетками, пока вещество не растеклось по поверхности и не проникло вглубь ворса. Для этого следует промакивать от краев отметины к центру.

Чтобы отмыть уже застывший жир, необходимо сначала очистить верхнюю часть загрязнения тупой стороной ножа или скребком. А после этого, приступать к следующим клининговым мероприятиям.

Как отстирать свежие пятна?

Есть несколько простых способов отмыть свежее масляное пятно:

обычная соль или картофельный крахмал, насыпанные на место, абсорбирует жир. Повторить процедуру нужно несколько раз;

пищевая сода, меловой порошок, тальк, кукурузная мука, оставленные на 6 часов полностью впитают маслянистое вещество;

промокательная бумага, сложенная в несколько слоев на отметине и проглаженная утюгом, может отстирать его. “Промокашку” нужно менять, пока след не исчезнет;

скипидар и ацетон, а потом бензин, также хорошо могут очистить ковер;

глицерин намазанный на засаленный участок и оставленный на время;

мякиш белой свежей булки кладется на ковролин, потом область обрабатывается моющим средством и оставляется до высыхания.

Бензин, ацетон, скипидар, спирт и другие вещества могут сильно запахнуть во время смешения. Поэтому проводить работы следует в респираторе и с открытыми окнами.

Способы удаления застарелых пятен

Если пятна таки успели въесться в ковер и стали застарелыми, есть смысл попробовать такие методы:

обычный, нашатырный (1:1 с водой) или изопропиловый спирт нанести на потёк, протирать до его исчезновения;

средством для мытья посуды почистить размоченный след. Через 10-20 минут протереть уксусным раствором (1:1 с водой), потом смыть водой;

месиво из картофельной муки и крахмала намазывают на засаленную область. Через несколько часов ее смывают мочалкой, потом протирают коркой черного хлеба и бензином;

бензин и скипидар эффективны и при старых жирных следах. Тампоном, смоченным в веществах, протирают нужные участки. Далее промывают теплой водой с моющим;

крем или пена для бритья намазывается на область. Через 10 мин. смывается мокрой тряпкой. Процесс повторяется до ликвидации загрязнения.

Также, методами для очистки ковров от загрязнений являются пятновыводители и химические средства из магазина. Которые нужно использовать согласно инструкции.

Как очистить ковер от пятен растительного масла?

Подсолнечное и любое другое растительное масло можно почистить тальком и зубным порошком. Смесь ингредиентов насыпают на жирное пятно. Спустя несколько часов, его сметают веником с ковра или пылесосят поверхность.

Обычная мякоть белого хлеба хорошо борется с жиром. Ее следует покатать на масляном участке, а потом место тщательно промыть теплой водой.

Плюсы обращения к профессионалам клининга

При нежелании заморачиваться подобным образом, особенно с веществами, которые могут резко запахнуть в процессе опытов, клининговые фирмы всегда готовы посодействовать.

Их преимущества:

Высокое качество работы, оперативность. Профессиональные средства для пятновыведения, эффективные и безопасные. Комфортное время уборки. Договор и гарантия. Попутная дезинфекция (по договоренности).

Специалисты Клининг сервиса “Ликвидатор” навсегда уберут любые пятна с вашего ковра и других поверхностей!