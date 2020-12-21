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Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 11:21
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Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією

Все через коронавірус-мутант. 

Новину передає «Преса України».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що український уряд розглядає можливість  закрити найближчим часом авіасполучення з Великою Британією. Як відомо, у Туманному Альбіоні виявили коронавірус-мутант. 

«Безумовно, інформація про новий, більш агресивний штам вірусу, який визначили британські вчені, змушує ще раз переглянути правила в'їзду виїзду з країни, а також уточнити інші карантинні обмеження. Тим більше, що цілий ряд європейських країн вже прийняли рішення про посилення», - розповів Подоляк.

Наразі у Кабміні проходять консультації з цього приводу. За попередніми даними, новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. В результаті у Великій Британії оголосили тотальний локдаун.

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