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Все через коронавірус-мутант.
Новину передає «Преса України».
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що український уряд розглядає можливість закрити найближчим часом авіасполучення з Великою Британією. Як відомо, у Туманному Альбіоні виявили коронавірус-мутант.
«Безумовно, інформація про новий, більш агресивний штам вірусу, який визначили британські вчені, змушує ще раз переглянути правила в'їзду виїзду з країни, а також уточнити інші карантинні обмеження. Тим більше, що цілий ряд європейських країн вже прийняли рішення про посилення», - розповів Подоляк.
Наразі у Кабміні проходять консультації з цього приводу. За попередніми даними, новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. В результаті у Великій Британії оголосили тотальний локдаун.
11:21: Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
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