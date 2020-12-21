Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 11:21

Все через коронавірус-мутант.

Новину передає «Преса України».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що український уряд розглядає можливість закрити найближчим часом авіасполучення з Великою Британією. Як відомо, у Туманному Альбіоні виявили коронавірус-мутант.

«Безумовно, інформація про новий, більш агресивний штам вірусу, який визначили британські вчені, змушує ще раз переглянути правила в'їзду виїзду з країни, а також уточнити інші карантинні обмеження. Тим більше, що цілий ряд європейських країн вже прийняли рішення про посилення», - розповів Подоляк.

Наразі у Кабміні проходять консультації з цього приводу. За попередніми даними, новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. В результаті у Великій Британії оголосили тотальний локдаун.