Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
  • Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих
  • Оксфордська антиковідна вакцина ефективніша у подвійній дозі – дослідження

Японія виділила на армію рекордну суму

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 10:46
Версія для друку
Японія виділила на армію рекордну суму

З метою протистояти ворогам, в тому числі Китаю.

Новину передає «Преса України».

Уряд японського прем'єр-міністра Йошіхіде Суги затвердив у понеділок, 21 грудня, збільшення військових витрат. З бюджету буде виділено рекордні 51,7 мільярда доларів. Це вже дев’яте поспіль збільшення витрат бюджетних коштів на армію.

Суга продовжує суперечливу військову експансію, яку проводив його попередник Сіндзо Абе, щоб надати японським військам нові літаки, ракети та авіаносці з більшою дальністю та потужністю проти потенційних ворогів. Включаючи сусідній Китай.

До слова, цього року Китай планує збільшити свої військові витрати на 6,6%, що є найменшим збільшенням за три десятиліття.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції