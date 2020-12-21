Японія виділила на армію рекордну суму

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 10:46

З метою протистояти ворогам, в тому числі Китаю.

Новину передає «Преса України».

Уряд японського прем'єр-міністра Йошіхіде Суги затвердив у понеділок, 21 грудня, збільшення військових витрат. З бюджету буде виділено рекордні 51,7 мільярда доларів. Це вже дев’яте поспіль збільшення витрат бюджетних коштів на армію.

Суга продовжує суперечливу військову експансію, яку проводив його попередник Сіндзо Абе, щоб надати японським військам нові літаки, ракети та авіаносці з більшою дальністю та потужністю проти потенційних ворогів. Включаючи сусідній Китай.

До слова, цього року Китай планує збільшити свої військові витрати на 6,6%, що є найменшим збільшенням за три десятиліття.