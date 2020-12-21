Співпраця з МВФ принесе користь українському народу – Зеленський

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Український лідер повідомив, що місія МВФ перегляне кредитну угоду.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення МВФ розпочати роботу місії у питанні перегляду кредитної угоди для української сторони.
«Я вітаю рішення МВФ почати свою місію в Україні 21-23 грудня. Через Covid-19 місія буде на онлайн-зв'язку для перегляду угоди в форматі stand-by. Україна залишається надійним партнером МВФ, адже наша співпраця принесе користь українському народу» , - написав він.
Як повідомлялось раніше, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Перший транш становитиме $2,1 млрд.
11:21: Україна збирається закрити авіасполучення з Великою Британією
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