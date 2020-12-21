Співпраця з МВФ принесе користь українському народу – Зеленський

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 10:15

Український лідер повідомив, що місія МВФ перегляне кредитну угоду.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення МВФ розпочати роботу місії у питанні перегляду кредитної угоди для української сторони.

«Я вітаю рішення МВФ почати свою місію в Україні 21-23 грудня. Через Covid-19 місія буде на онлайн-зв'язку для перегляду угоди в форматі stand-by. Україна залишається надійним партнером МВФ, адже наша співпраця принесе користь українському народу» , - написав він.

Як повідомлялось раніше, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Перший транш становитиме $2,1 млрд.