Коронавірус б’є по очах – Вчені зробили важливу заяву

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 09:40

Як виявилось, китайський вірус може позбавити пацієнтів зору.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що нью-йоркські вчені з університету Хофстра в Хемпстеді зробили важливе відкриття. За їх словами, у пацієнтів з коронавірусом нового типу була виявлена рідкісна інфекція. На жаль, вона розвинула запалення рогівки, кератит, після чого виник ендофтальміт.

«Один з хворих помер через коронавірусну інфекцію. Іншому видалили око, а третій втратив зір», - зазначили вчені.

Вони додали, що такий хід подій свідчить про те, що досліджувати новий тип коронавірусу вкрай необхідно. За словами вчених, раніше пацієнти з коронавірусною хворобою страждали від кон'юнктивіту, який не вважається важкою хворобою.