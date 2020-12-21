Коронавірус б’є по очах – Вчені зробили важливу заяву

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що нью-йоркські вчені з університету Хофстра в Хемпстеді зробили важливе відкриття. За їх словами, у пацієнтів з коронавірусом нового типу була виявлена рідкісна інфекція. На жаль, вона розвинула запалення рогівки, кератит, після чого виник ендофтальміт.
«Один з хворих помер через коронавірусну інфекцію. Іншому видалили око, а третій втратив зір», - зазначили вчені.
Вони додали, що такий хід подій свідчить про те, що досліджувати новий тип коронавірусу вкрай необхідно. За словами вчених, раніше пацієнти з коронавірусною хворобою страждали від кон'юнктивіту, який не вважається важкою хворобою.
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