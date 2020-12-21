Шевченко назвав кращих футболістів за всю історію

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Свої думки він озвучив в останньому інтерв’ю.
Новину передає «Преса України».
Андрій Шевченко, головний тренер національної збірної України з футболу, представив свій список кращих футболістів за всю історію. Виступаючи в ефірі каналу «Денисов Time», Шевченко зазначив, що найкращими він вважає Кріштіану Роналду, Марадону і Пеле. За його словами, ці футболісти зробили у футболі більше за всіх.
«Лев Яшин - це легенда, але я ніколи не бачив його, як він грав, мені важко судити. За нього голосували багато журналістів протягом багатьох років, і я думаю, це буде правильний вибір. У захисті точно Мальдіні, праворуч Кафу. Я грав з цими чудовими футболістами, Паоло і Кафу - це історія світового футболу», - додав він.
Підсумовуючи Шевченко зазначив, що свої мрії у футболі він виконав.
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