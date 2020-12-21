В Україні плюс 6545 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 21 грудня 2020, 08:31

Разом з тим зменшилась кількість проведених тестувань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов відзвітував про кількість хворих та летальних випадків від коронавірусної хвороби. За минулу добу було виявлено 6545 нових хворих. З них 292 дитини та 236 медпрацівників.

На жаль, 20 грудня зафіксовано 80 летальних випадків. До слова, за минулу добу було проведено менше тестів на коронавірус, ніж звичайно, 26 839 замість 50-60 тисяч.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях», - уточнив Степанов.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 101 123 випадки;

Вінницька область – 21 035 випадків;

Волинська область – 30 773 випадки;

Дніпропетровська область – 53 155 випадків;

Донецька область – 32 513 випадків;

Житомирська область – 36 774 випадки;

Закарпатська область – 27 195 випадків;

Запорізька область – 47 789 випадків;

Івано-Франківська область – 42 026 випадків;

Київська область – 53 463 випадки;

Кіровоградська область – 7 817 випадків;

Луганська область – 8 900 випадків;

Львівська область – 56 953 випадки;

Миколаївська область – 27 017 випадків;

Одеська область – 64 589 випадків;

Полтавська область – 31 961 випадок;

Рівненська область – 38 656 випадків;

Сумська область – 38 170 випадків;

Тернопільська область – 32 498 випадків;

Харківська область – 65 414 випадків;

Херсонська область – 15 814 випадків;

Хмельницька область – 36 814 випадків;

Черкаська область – 34 945 випадків;

Чернівецька область – 38 363 випадки;

Чернігівська область – 27 236 випадків.