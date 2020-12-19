Новий Samsung Galaxy матиме 6 фотокамер

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 13:07

Основна камера матиме розширення 108 мегапікселів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що у Samsung Galaxy S21 Ultra буде шість фотокамер. Про це повідомили джерела, близькі до компанії.

Як повідомляється, S21 Ultra буде пропонувати 3-кратну та 10-кратну телефотокамери (еквівалентні фокусній відстані 72 мм та 240 мм відповідно), обидві з оптичною стабілізацією зображення. Основна 108-мегапіксельна камера отримає дещо ширший еквівалентний об'єктив 24 мм. Наразі це все, що повідомило джерело на умовах анонімності.