Новий Samsung Galaxy матиме 6 фотокамер

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Основна камера матиме розширення 108 мегапікселів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що у Samsung Galaxy S21 Ultra буде шість фотокамер. Про це повідомили джерела, близькі до компанії.
Як повідомляється, S21 Ultra буде пропонувати 3-кратну та 10-кратну телефотокамери (еквівалентні фокусній відстані 72 мм та 240 мм відповідно), обидві з оптичною стабілізацією зображення. Основна 108-мегапіксельна камера отримає дещо ширший еквівалентний об'єктив 24 мм. Наразі це все, що повідомило джерело на умовах анонімності.
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