США стали першою країною, де вакцину «Модерна» схвалили для екстреного використання

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 12:42

Стало відомо, чим «Модерна» краща за вакцину від Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що сучасна вакцина проти коронавірусу «Модерна» була схвалена в США для екстреного використання. Вона стала другою вакциною, яка була схвалена для екстреного використання в Штатах.

США вже схвалили використання вакцини компаній Pfizer та BioNTech, але, як виявилось, вакцину «Moderna» легше зберігати та розповсюджувати, оскільки вона може залишатися стабільною при -20 °С протягом шести місяців.