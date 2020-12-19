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Стало відомо, чим «Модерна» краща за вакцину від Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що сучасна вакцина проти коронавірусу «Модерна» була схвалена в США для екстреного використання. Вона стала другою вакциною, яка була схвалена для екстреного використання в Штатах.
США вже схвалили використання вакцини компаній Pfizer та BioNTech, але, як виявилось, вакцину «Moderna» легше зберігати та розповсюджувати, оскільки вона може залишатися стабільною при -20 °С протягом шести місяців.
12:42: США стали першою країною, де вакцину «Модерна» схвалили для екстреного використання
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