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США стали першою країною, де вакцину «Модерна» схвалили для екстреного використання

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 12:42
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США стали першою країною, де вакцину «Модерна» схвалили для екстреного використання

Стало відомо, чим «Модерна» краща за вакцину від Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що сучасна вакцина проти коронавірусу «Модерна» була схвалена в США для екстреного використання. Вона стала другою вакциною, яка була схвалена для екстреного використання в Штатах.

США вже схвалили використання вакцини компаній Pfizer та BioNTech, але, як виявилось, вакцину «Moderna» легше зберігати та розповсюджувати, оскільки вона може залишатися стабільною при -20 °С протягом шести місяців.

 

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