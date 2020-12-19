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Стала відома вартість квитків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн, запланував концерти в Україні. У червні 2021 року виконавець може з’явитися у Києві, Харкові та Запоріжжі.
Продаж квитків уже стартував. У Києві фанатам репера доведеться заплатити від 490 до 4490 гривень, у Харкові – 400-1700 гривень, Запоріжжі – 350-1000 гривень.
12:25: Російський репер Моргенштерн дасть концерти в Україні
10:13: У Вінниці «СБУшник» на BMW не пропустив швидку допомогу
08:47: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих
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