Відому українську телеведучу обікрали

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Мова йде про Лесю Никитюк.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що українську телеведучу Лесю Никитюк обікрали. А саме під час зйомок тревел-шоу «Le Маршрутка». У прес-службі Нового каналу зазначили, що водій маршрутки зупинився біля поля, щоб перепочити. У цей момент хтось із зловмисників забрав декілька речей.
А саме телефон, навігатор, більш габаритний багаж.
«Грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку. Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, через поле його тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон», - уточнила ведуча.
Подія трапилась в Чернігівській області.
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