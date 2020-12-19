Відому українську телеведучу обікрали

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 11:54

Мова йде про Лесю Никитюк.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що українську телеведучу Лесю Никитюк обікрали. А саме під час зйомок тревел-шоу «Le Маршрутка». У прес-службі Нового каналу зазначили, що водій маршрутки зупинився біля поля, щоб перепочити. У цей момент хтось із зловмисників забрав декілька речей.

А саме телефон, навігатор, більш габаритний багаж.

«Грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку. Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, через поле його тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон», - уточнила ведуча.

Подія трапилась в Чернігівській області.