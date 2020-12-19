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За рік українці придбали у Польщі 3200 квартир

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 11:17
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За рік українці придбали у Польщі 3200 квартир

Для життя українці обирають найбільші міста країни. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у 2019 році українці придбали у Польщі 3200 квартир. В основному в таких містах як  Варшава, Краков, Вроцлав, Познан та Гданськ. Варто зазначити, що це на 40% більше, порівняно з роком раніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна увійшла в десятку країн з найбільш помітним зростанням цін на житло. За попередніми даними, у третьому кварталі 2020 року ціни на житло в Україні зросли на 10,3%. Про це йдеться в дослідженні Global House Price Index.

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