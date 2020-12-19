Україна провакцинує жителів Донбасу та Криму

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 10:45

Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський представив 18 грудня свіжий відеоролик. У ньому він зазначив, що Україна провакцинує жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу. Лідер країни додав, що МОЗ розробило відповідний план вакцинації.

«Це все наші люди, наші українці і ми робимо все, щоб вони це відчували», - підкреслив він.

Так, першими антикоронавірусну вакцину отримають медики, військові, соціальні працівники, працівники освіти та особи старше 65 років. Також президент додав, що першу вакцину Україна отримає в кінці першого кварталу наступного року.

Нагадаємо, в анексованому Криму стартувала вакцинація російською вакциною. Її проводять медикам.