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Україна провакцинує жителів Донбасу та Криму

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 10:45
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Україна провакцинує жителів Донбасу та Криму

Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський представив 18 грудня свіжий відеоролик. У ньому він зазначив, що Україна провакцинує жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу. Лідер країни додав, що МОЗ розробило відповідний план вакцинації.

«Це все наші люди, наші українці і ми робимо все, щоб вони це відчували», - підкреслив він.

Так, першими антикоронавірусну вакцину отримають медики, військові, соціальні працівники, працівники освіти та особи старше 65 років. Також президент додав, що першу вакцину Україна отримає в кінці першого кварталу наступного року.

Нагадаємо, в анексованому Криму стартувала вакцинація російською вакциною. Її проводять медикам. 

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