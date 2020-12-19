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У Вінниці «СБУшник» на BMW не пропустив швидку допомогу

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 10:13
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У Вінниці «СБУшник» на BMW не пропустив швидку допомогу

Тепер допомога потрібна водію швидкої допомоги.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупини лося» розповіли про ДТП, яка мала місце 17 грудня. Як зазначається, у Вінниці водій BMW Х5 з номерними знаками АВ0771СК не пропустив карету швидкої допомоги. В результаті сталась ДТП.

«18:00 вечора, 17 грудня, на барському шосе сталось ДТП. Швидка та БМВ Х5. Водiй БМВ не пропустив швидку. В результаті, водiя швидкої роблять винним. Томущо водiй БМВ СБУшник, який хоче уникнути вiдповiдальнoстi, за рахунок посади та грошей», - йдеться у повідомленні.

Так, наразі шукають очевидців пригоди. За попередніми даними, на водія швидкої тиснуть. Він також стикається з погрозами.

«Швидка рухалась на складний виклик, з проблисковими маяками, та сиреною. Водiй БМВ користуючись своїм становищем, вiдмовився освiдуватись на мiстi. Тому що грошi вирiшують все», - додали у спільноті.

Інтернет-спільнота тим часом закликала показати публіці обличчя водія BMW.

 

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