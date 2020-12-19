Група крові та COVID-19 – Кому пощастило більше

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Лікар гематолог-онколог розповів, у кого коронавірусна хвороба протікає легше.
Новину передає «Преса України».
Дитячий гематолог-онколог Олексій Масчан повідомив, що дослідження, проведені в Китаї, США та Ірані, показали взаємозв’язок між групою крові людини та протіканням коронавірусної хвороби. Так, люди з першою групою крові легше переносять хворобу, ніж люди з другою групою крові.
За словами лікаря, пацієнти з другою групою крові довше залишаються у реанімації.
Також люди з другою групою крові частіше хворіють на коронавірус. Тим не менше, чи впливає резус-фактор на перебіг хвороби, вчені поки не знають.
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