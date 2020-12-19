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Група крові та COVID-19 – Кому пощастило більше

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 09:26
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Група крові та COVID-19 – Кому пощастило більше

Лікар гематолог-онколог розповів, у кого коронавірусна хвороба протікає легше. 

Новину передає «Преса України».

Дитячий гематолог-онколог Олексій Масчан  повідомив, що дослідження, проведені в Китаї, США та Ірані, показали взаємозв’язок між групою крові людини та протіканням коронавірусної хвороби. Так, люди з першою групою крові легше переносять хворобу, ніж люди з другою групою крові.

За словами лікаря, пацієнти з другою групою крові довше залишаються у реанімації.

Також люди з другою групою крові частіше хворіють на коронавірус. Тим не менше, чи впливає резус-фактор на перебіг хвороби, вчені поки не знають.

 

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