Група крові та COVID-19 – Кому пощастило більше

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 09:26

Лікар гематолог-онколог розповів, у кого коронавірусна хвороба протікає легше.

Новину передає «Преса України».

Дитячий гематолог-онколог Олексій Масчан повідомив, що дослідження, проведені в Китаї, США та Ірані, показали взаємозв’язок між групою крові людини та протіканням коронавірусної хвороби. Так, люди з першою групою крові легше переносять хворобу, ніж люди з другою групою крові.

За словами лікаря, пацієнти з другою групою крові довше залишаються у реанімації.

Також люди з другою групою крові частіше хворіють на коронавірус. Тим не менше, чи впливає резус-фактор на перебіг хвороби, вчені поки не знають.