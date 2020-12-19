Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 08:47

Свіжу статистку представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 19 грудня в Україні 956 123 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. На жаль, за весь період спостереження померли 16 469 людей.

За минулу добу виявлено11 742 нових випадки захворювання на COVID-19. З них 547 дітей та 481 медпрацівник. Було проведено 60 089 тестувань. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. За його даними, за минулу добу померли 213 людей.

11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 18 декабря 2020 г.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 99 694 випадки;

Вінницька область – 20 781 випадок;

Волинська область – 30 197 випадків;

Дніпропетровська область – 52 068 випадків;

Донецька область – 31 929 випадків;

Житомирська область – 36 061 випадок;

Закарпатська область – 27 003 випадки;

Запорізька область – 46 544 випадки;

Івано-Франківська область – 41 798 випадків;

Київська область – 52 415 випадків;

Кіровоградська область – 7 707 випадків;

Луганська область – 8 640 випадків;

Львівська область – 56 442 випадки;

Миколаївська область – 26 260 випадків;

Одеська область – 63 124 випадки;

Полтавська область – 31 433 випадки;

Рівненська область – 38 315 випадків;

Сумська область – 37 612 випадків;

Тернопільська область – 32 235 випадків;

Харківська область – 64 792 випадки;

Херсонська область – 15 449 випадків;

Хмельницька область – 36 360 випадків;

Черкаська область – 34 451 випадок;

Чернівецька область – 37 949 випадків;

Чернігівська область – 26 864 випадки.

Найбільше нових хворих за минулу добу фіксували у Києві та Одеській області, плюс 1364 та 1161 випадок відповідно.