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Свіжу статистку представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Станом на 19 грудня в Україні 956 123 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. На жаль, за весь період спостереження померли 16 469 людей.
За минулу добу виявлено11 742 нових випадки захворювання на COVID-19. З них 547 дітей та 481 медпрацівник. Було проведено 60 089 тестувань. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. За його даними, за минулу добу померли 213 людей.
11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 18 декабря 2020 г.
Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 99 694 випадки;
Вінницька область – 20 781 випадок;
Волинська область – 30 197 випадків;
Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
Донецька область – 31 929 випадків;
Житомирська область – 36 061 випадок;
Закарпатська область – 27 003 випадки;
Запорізька область – 46 544 випадки;
Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
Київська область – 52 415 випадків;
Кіровоградська область – 7 707 випадків;
Луганська область – 8 640 випадків;
Львівська область – 56 442 випадки;
Миколаївська область – 26 260 випадків;
Одеська область – 63 124 випадки;
Полтавська область – 31 433 випадки;
Рівненська область – 38 315 випадків;
Сумська область – 37 612 випадків;
Тернопільська область – 32 235 випадків;
Харківська область – 64 792 випадки;
Херсонська область – 15 449 випадків;
Хмельницька область – 36 360 випадків;
Черкаська область – 34 451 випадок;
Чернівецька область – 37 949 випадків;
Чернігівська область – 26 864 випадки.
Найбільше нових хворих за минулу добу фіксували у Києві та Одеській області, плюс 1364 та 1161 випадок відповідно.
08:47: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих
14:00: Оксфордська антиковідна вакцина ефективніша у подвійній дозі – дослідження
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12:55: Модники в ВРУ – Нардепам важливо, яку маску вони носять
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