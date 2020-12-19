Укрпошта представила дуже незвичну марку

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Вона може «ожити» у спеціальному мобільному додатку.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Укрпошти повідомили про випуск марки до Дня Святого Миколая. Марка з доповненою реальністю має назву «Козаки». Так, на ній зображено героїв однойменно мультфільму про козаків 1967 року. Особлива марка була розроблена разом з компанією Art Nation.
На церемонії представлення марки був присутній художник-постановник мультфільму, народний художник України Едуард Кіріч.
Нагадаємо, марка не звичайна, а з доповненою реальністю. Її можна «оживити», скачавши на телефон мобільний додаток WowBox AR.
08:47: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 11 742 нових хворих
14:00: Оксфордська антиковідна вакцина ефективніша у подвійній дозі – дослідження
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