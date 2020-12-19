Укрпошта представила дуже незвичну марку

Аня Мартинюк 19 грудня 2020, 08:11

Вона може «ожити» у спеціальному мобільному додатку.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Укрпошти повідомили про випуск марки до Дня Святого Миколая. Марка з доповненою реальністю має назву «Козаки». Так, на ній зображено героїв однойменно мультфільму про козаків 1967 року. Особлива марка була розроблена разом з компанією Art Nation.

На церемонії представлення марки був присутній художник-постановник мультфільму, народний художник України Едуард Кіріч.

Нагадаємо, марка не звичайна, а з доповненою реальністю. Її можна «оживити», скачавши на телефон мобільний додаток WowBox AR.