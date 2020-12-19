Прогнулась під систему – Швеція ввела масковий режим

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Постійно маску носити все ж не доведеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що уряд Швеції прийняв рішення посилити карантин та ввести масочний режим. Нагадаємо, це була єдина країна, яка не вводила жорстких заходів на тлі пандемії. Скептицизм з приводу коронавірусу також довгий час демонструвала Білорусь.
Так, уряд Швеції попередив про закриття торгових центрів, магазинів, спортзалів у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Масочнйи режим стартує з 24 грудня. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Стефан Левен. Він уточнив, що маска буде необхідна у громадському транспорті в час пік.
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