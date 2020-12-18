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Оксфордська антиковідна вакцина ефективніша у подвійній дозі – дослідження

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 14:00
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Оксфордська антиковідна вакцина ефективніша у подвійній дозі – дослідження

Вчені дійшли до такого висновку випадково. 

Новину передає «Преса України».

За словами британських вчених, оксфордська вакцина від Covid-19 має кращу імунну відповідь, якщо людині вводити подвійну дозу. В Оксфордському університеті зазначили, що результати дослідження показали, що повна доза, тобто коли пацієнту вводять одну половину, а потім іншу, набагато ефективніша, ніж якщо вводити цілу дозу одразу.

Дослідники університету зауважили, що відповідне дослідження не було запланованим, однак схвалене регулятором.

«Бустер-дози вакцини, як показано, викликають сильніші реакції антитіл», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вакцина стимулює широкі функції антитіл і Т-клітин.

 

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