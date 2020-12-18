Білорусь готується до війни

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Відповідну заяву зробив голова КДБ Білорусі Іван Тертель.
Новину передає «Преса України».
Глава КДБ Білорусі Іван Тертель зробив гучну заяву. За його словами, країна готується до «гарячої війни». Про це він заявив, виступаючи перед працівниками підприємства «Гродно-Азот».
«Хто буде контролювати Білорусь, то буде домінувати в регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія - це стане серйозним ударом по Україні. Ми в центрі "поділу світу". У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові», - зазначив голова КДБ.
Тертель пояснив, що наразі Білорусь знаходиться на розломі в геополітичній боротьбі, тому, він вважає, в країні така напружена ситуація й сценарій війни досить реалістичний.
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